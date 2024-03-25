Yarım kalan bir aşk hikayesi! ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle ekrana kilitledi! 1.bölümde neler oldu?

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaştığı ATV'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" ilk bölümü izleyici ile buluştu. 1 Nisan'da ekrana gelecek dizinin ikinci bölümünde neler olacak? İşte sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Yaban Çiçekleri'ne dair tüm detaylar...
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri seyirciyle buluştu.
YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU
İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru...
Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"