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17 yıllık karısı öldü 20 gün sonra unuttu! Esra Erol'da evlilik sitesine girdi dolandırıldı! Gerçek bambaşka çıktı...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da yeni haftada da ilgiyle izlendi. Esra Erol'da programına katılan 69 yaşındaki Rasim Attila Tüzün, evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldığını iddia etti. Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 20 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi. Habibe'nin siteden kendisini bulduğunu, kendisini aradığını ve "Yeşil gözlerine vuruldum, evlenmek istiyorum" dediğini, evlilik şartı olarak da 4 aylık kirasını ödemesini istediğini, daha sonra krediler çekmesini istediğini anlattı. Ama gerçekler bambaşka çıktı...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 00:05 Güncelleme 26 Mart 2024, 00:20
17 yıllık karısı öldü 20 gün sonra unuttu! Esra Erol’da evlilik sitesine girdi dolandırıldı! Gerçek bambaşka çıktı... 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bugün yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

17 yıllık karısı öldü 20 gün sonra unuttu! Esra Erol’da evlilik sitesine girdi dolandırıldı! Gerçek bambaşka çıktı... 2

Programa katılan 69 yaşındaki Rasim Atilla Tüzün, evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirterek programa başvurdu.

17 yıllık karısı öldü 20 gün sonra unuttu! Esra Erol’da evlilik sitesine girdi dolandırıldı! Gerçek bambaşka çıktı... 3

Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 20 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi.

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