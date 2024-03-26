17 yıllık karısı öldü 20 gün sonra unuttu! Esra Erol'da evlilik sitesine girdi dolandırıldı! Gerçek bambaşka çıktı...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da yeni haftada da ilgiyle izlendi. Esra Erol'da programına katılan 69 yaşındaki Rasim Attila Tüzün, evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldığını iddia etti. Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 20 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi. Habibe'nin siteden kendisini bulduğunu, kendisini aradığını ve "Yeşil gözlerine vuruldum, evlenmek istiyorum" dediğini, evlilik şartı olarak da 4 aylık kirasını ödemesini istediğini, daha sonra krediler çekmesini istediğini anlattı. Ama gerçekler bambaşka çıktı...