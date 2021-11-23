Ebru Şahin'in Akkız, Edip Tepeli'nin Batuga'yı canlandırdığı Destan dizisi Atv'de başlıyor! Bomba oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla...
Ebru Şahin'in Akkız, Edip Tepeli'nin Batuga'yı canlandırdığı Destan dizisi Atv'de başlıyor! Bomba oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla izleyiciyi bambaşka bir zamana götürecek olan Destan 1. bölüm fragmanları büyük ilgi gördü. Aksiyon dolu sahneler için oyuncular binicilik, ok atma, kılıç eğitimleri gördü. Bunun yanısıra görkemli dekorları ile dikkat çeken Destan dizisinin her saniyesi ilmek ilmek işlendi. Meraklı bekleyiş bitti. 23 Kasım Salı akşamı Atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak Bozdağ Film imzalı dizi izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. İşte Atv'nin yeni dizisi Destan 1. bölümden kareler ve oyuncu kadrosu...
Ebru Şahin'in Akkız, Edip Tepeli'nin Batuga'yı canlandırdığı Destan dizisi Atv'de başlıyor! Bomba oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla Destan dizisi yayın hayatına bomba gibi giriş yapıyor.
'DESTAN' MUHTEŞEM PRODÜKSİYONU İLE İZLEYİCİYİ DERİNDEN ETKİLEYECEK
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
ÜNLÜ HOCALARDAN OYUNCULARA TARİH DERSLERİ
Hazırlık süreci bir yıl boyunca devam eden 'Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımak yoğun bir çalışma yürütüldü. Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.
GÖRKEMLİ DEKORLARIN İNŞASI ALTI AY SÜRDÜ
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı. Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.