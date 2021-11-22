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Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm ile Atv ekranlarında yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizinin zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isim dizinin seyrini değiştirecek. Atv'nin, Süreç Film imzalı, Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna usta oyuncu İştar Gökseven dahil oldu. İşte merakla beklenen Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları...

22.11.2021 11:40 - Son Güncelleme: 22.11.2021 11:40
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

KALP YARASI OYUNCU KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİM!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. İştar Gökseven'in canlandıracağı Şahin karakteri ortalığı karıştıracak!

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Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

Atv'nin, Süreç Film imzalı, Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna usta oyuncu İştar Gökseven dahil oldu. Gökseven, dizide Şahin karakterine hayat verecek.

Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

Yirmi birinci bölümde diziye katılacak olan Şahin'in kim olduğu ise büyük bir merak konusu. Ayşe'yi gölge gibi uzaktan takip eden Şahin'in Antakya'ya gelişiyle ortalık fena karışacak.

Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

Şahin'in ortaya çıkmasıyla, hikayeye gizemli bir şekilde dahil olan Mirza'nın ve Ayşe'nin geçmişinin sırları da ortaya saçılacak!

Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak

21.BÖLÜM İPUÇLARI

Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır. Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

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