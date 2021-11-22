Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı: Şahin karakteri ortalığı karıştıracak
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Kalp Yarası 21. yeni bölüm ile Atv ekranlarında yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizinin zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isim dizinin seyrini değiştirecek. Atv'nin, Süreç Film imzalı, Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna usta oyuncu İştar Gökseven dahil oldu. İşte merakla beklenen Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları...
22.11.2021 11:40
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:40
Atv'nin, Süreç Film imzalı, Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna usta oyuncu İştar Gökseven dahil oldu. Gökseven, dizide Şahin karakterine hayat verecek.