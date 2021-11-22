Yargı dizisine bomba isim! Avlu dizisinde tozu dumana katmıştı, avukat olarak geri dönüyor! İşte Yargı’nın yeni oyuncusu…

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi Kanal D'de Pazar akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Oyuncu kadrosunu daha da güçlendiren diziye daha önce farklı dizi ve film projelerinde yer alan, Avlu dizisindeki Zerrin karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan isim eklendi. Avukat rolü ile Yargı dizisinde izlenecek olan ismin hayatına dair bilgiler de merak edilenler arasında yer aldı. İşte detaylar!