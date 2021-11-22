Yargı dizisine bomba isim! Avlu dizisinde tozu dumana katmıştı, avukat olarak geri dönüyor! İşte Yargı’nın yeni oyuncusu…
Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Yargı dizisi kadrosunu genişletiyor. Hem konusu hem de oyuncuları ile severek izlenen diziye Avlu'daki ortalığı tozu dumana katan başarılı performansı ile dikkat çeken Zerrin ekleniyor. Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan isim yine izleyicileri kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor ve dizinin gidişatını nasıl değiştireceği de merak edilen konulardan biri oldu. İşte Yargı dizisinin yeni oyuncusunun hayatına dair tüm bilgiler!
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi Kanal D'de Pazar akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Oyuncu kadrosunu daha da güçlendiren diziye daha önce farklı dizi ve film projelerinde yer alan, Avlu dizisindeki Zerrin karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan isim eklendi. Avukat rolü ile Yargı dizisinde izlenecek olan ismin hayatına dair bilgiler de merak edilenler arasında yer aldı. İşte detaylar!
NERGİS ÖZTÜRK YARGI DİZİ KADROSUNDA!
Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra doğumludur. Nergis Öztürk, Ordu'ludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.
İlk oynadığı dizi "Körfez Ateşi" dizisidir. Nergis Öztürk ayrıca; "Barda", "Kızlar Yurdu", "Hatırla Sevgili", "Kıskanmak", "Gişe Memuru", "Yeraltı" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.