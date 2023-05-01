YARGI 63. BÖLÜM SEZON FİNALİ | Savcı Ilgaz öldü Ceylin hapsi boyladı! ''Ölüler evlenemez'' Eren komiser cesedi konteynerde buldu! Meğer plan...
Yargı'nın son bölümü nefes kesti. Ünlü oyunu Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin başına gelmeyen kalmadı. 62. bölümü izleyenler ''Ilgaz öldü mü, neden, katili kim?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Merakla beklenen 63. bölüm 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanacak. Yargı 63. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Fragmana Ilgaz'ın tabutu damga vurdu. Ceylin hapiste Ilgaz mezarda! Sosyal medyada dizinin takipçileri Ilgaz hakkında ortaya bir çok teori attı. Meğer ölmemiş plan yapmış! İşte sezon finalinde yaşanacaklar...
Yargı 63. bölüm fragmanı geldi. Sevilen dizi bu Pazar günü sezon finali yapacak. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta Pazar günü yeni bölümüyle ekrana geliyor. 62. bölümde Ilgaz vuruldu ve Ceylin sorguya alındı. Yeni bölümde ne olacağı merakla beklenirken dizinin izleyicileri tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı çalkaladı. Peki Yargı Ilgaz öldü mü, neden, kim öldürdü, katili kim? Kaan Urgancıoğlu diziden çıkacak mı? İşte Yargı yeni bölümden flaş detaylar...
YARGI 62. BÖLÜM ÖZETİ
30 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 62. bölüm özeti şöyle;
Ilgaz'ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali'nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali'yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.
Ceylin, Parla'nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.
Ceylin, Parla'nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.