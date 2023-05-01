YARGI 63. BÖLÜM SEZON FİNALİ | Savcı Ilgaz öldü Ceylin hapsi boyladı! ’’Ölüler evlenemez’’ Eren komiser cesedi konteynerde buldu! Meğer plan...

Yargı 63. bölüm fragmanı geldi. Sevilen dizi bu Pazar günü sezon finali yapacak. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta Pazar günü yeni bölümüyle ekrana geliyor. 62. bölümde Ilgaz vuruldu ve Ceylin sorguya alındı. Yeni bölümde ne olacağı merakla beklenirken dizinin izleyicileri tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyayı çalkaladı. Peki Yargı Ilgaz öldü mü, neden, kim öldürdü, katili kim? Kaan Urgancıoğlu diziden çıkacak mı? İşte Yargı yeni bölümden flaş detaylar...