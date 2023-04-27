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Haberler Televizyon "Hamileyim" dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

"Hamileyim" dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Balıkesir'de kaybolan ve 12 gündür haber alınmayan Esra Sözer'i aramaya gelen annesi ve eşi akıllara durgunluk veren şeyler anlattı. İşte Müge Anlı 27 Nisan canlı yayınında yaşananlar.

27.04.2023 13:22 - Son Güncelleme: 27.04.2023 13:22
Hamileyim dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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Hamileyim dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 27 Nisan canlı yayınında yine ilginç bir konu ele alınmaya başlandı.

Hamileyim dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

Tülin Hanım ile Ferdi Bey kayıp olarak Esra Sözer'i aramaya geldi. 12 gündür kayıp olan Esra Sözer Ferdi Bey'in eşi, Tülin Hanım'ın ise kızı.

Hamileyim dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

27 yaşındaki Esra Sözer, 12 gün önce Balıkesir'de kayıplara karıştı. Ancak sonrasında ortaya çıkanlar akıllara durgunluk veren cinsten.

Hamileyim dedi yalan çıktı elektrikli süpürgeyi alıp dönerciye kaçtı! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren kayıp Esra Sözer nerede?

Esra Hanım'ın çok uzun zamandır bebek sahibi olmak istediğini bunu kafasına taktığını söyleyen anne Tülin Hanım, Esra Sözer'in sahte ultrason görüntüsüyle hamilelik yalanı söylediğini belirtti.

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