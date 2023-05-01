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Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayınvalidesi Tülin Hanım ile başvuran Ferdi Bey, 12 gündür kayıp olan eşi Esra Sözer için yardım istedi. Eşinin kendisine hamile olduğunu söylediğini ve ultrason fotoğrafı diye internet sitesinden aldığı görseli gösterdiğini belirten Ferdi Bey, "Hamile olmadığını çok hızlı kilo vermesinden anladım" dedi. Hamilelik yalanıyla eşine ev işlerini yaptıran Esra Sözer'e Müge Anlı ulaştı. Kuzeninin çalışma arkadaşı Hasan Bey'e kaçan Sözer, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarınd aise Hsan Bey stüdyoya geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
01.05.2023 13:57 - Son Güncelleme: 01.05.2023 13:57
Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Esra Sözer olayı ağızları açık bıraktı. 27 yaşındaki Esra Sözer'in eşi Ferdi Bey, "Eşim 12 gündür kayıp" diyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve başından geçenleri anlattı.

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Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Eşini aramak için kayınvalidesiyle canlı yayına gelen Ferdi, karısının kendisine hamile olduğunu söylediğini ancak kendisini doktora götürmediğini, ultrason fotoğrafı diye internet sitesinden aldığı bir görseli gösterdiğini söyledi.

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Esra Hanım'ın annesi Tülin Hanım da kızının çok uzun zamandır anne olmak istediğini belirterek sahte ultrason fotoğrafıyla hamilelik yalanını söylediğini doğruladı.

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Esra Hanım'ın yalanının 7 ay sürdüğü ve genç kadının hamileymiş gibi fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bebeğinin uzuvlarını göstererek herkese karnını sevdiren Esra Hanım'ın, bu süreçte "Hamileyim" diyerek ev işlerini eşine yaptırdığı öğrenildi.

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Ferdi Bey, "Hamile olmadığını çok hızlı kilo vermesinden anladım" diyerek yalanın nasıl ortaya çıktığını açıkladı. Esra Hanım ise hamile olmadığı öğrenilince kayıplara karıştı.

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