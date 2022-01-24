Yalnız Kurt yayın tarihine günler kaldı! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un konusu, oyuncuları ve dikkat çeken tanıtımı...
Yalnız Kurt yayın tarihine günler kaldı! Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor. Fragmanlarıyla büyük bir heyecan yaratan Yalnız Kurt'un konusu ne, oyuncuları kimler?
Yalnız Kurt yayın tarihine günler kaldı! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un konusu, oyuncuları ve dikkat çeken tanıtımı...
Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizi, dikkat çekici afişi ve tanıtımlarıyla gündemden düşmüyor. Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak merak ediliyordu tarih belli oldu! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt hakkında merak edilen tüm detaylar...
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.