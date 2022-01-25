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Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gerçeği öğrenen Fikret'in 'Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?' sözleri damga vurdu. İşte atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 121. bölüm 2. fragmanı...

25.01.2022 01:54 - Son Güncelleme: 25.01.2022 01:56
Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda tüm gerçeği öğrenen Fikret'in deliye döndüğü görüldü.

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Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

ÇUKUROVA'NIN GÜNDEMİNDEN ŞERMİN VE FÜSUN SORUMLU!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da, gerçek Yaman olmakla övünen Şermin ve şehrin cemiyet hayatının ünlü hanımlarından biri olan Füsun'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar'ın oyunculuk performansları izleyici tarafından övgüye boğuluyor.

Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

Renkli karakterleriyle her hafta yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, başarılarına sürekli bir yenisini eklemeyi başarıyor.

Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

Bir Yaman olarak Çukurova'da dimdik ayakta duran Şermin ve onun en yakın arkadaşı Füsun, Çukurova'nın nabzını tutuyor. Çıkarları için zaman zaman küçük entrikalar kurmakta da beis görmeyen iki yakın arkadaş en çok da birbirleriyle çekişiyorlar!

Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

Şehirdeki herkesin adeta profilini çıkaracak kadar insan ilişkilerine hakim olan iki kadın, pek çok olayın çözülmesinde de birer dedektif inceliğinde çalışıyor ve mutlaka başarılı oluyorlar!

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