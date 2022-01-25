Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?
Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gerçeği öğrenen Fikret'in 'Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?' sözleri damga vurdu. İşte atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 121. bölüm 2. fragmanı...
25.01.2022 01:54
- Son Güncelleme: 25.01.2022 01:56
atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda tüm gerçeği öğrenen Fikret'in deliye döndüğü görüldü.
ÇUKUROVA'NIN GÜNDEMİNDEN ŞERMİN VE FÜSUN SORUMLU!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da, gerçek Yaman olmakla övünen Şermin ve şehrin cemiyet hayatının ünlü hanımlarından biri olan Füsun'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar'ın oyunculuk performansları izleyici tarafından övgüye boğuluyor.