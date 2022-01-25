Fikret tüm gerçeği öğrendi deliye döndü! Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Nasıl gizlersiniz böyle bir şeyi?

Bir Yaman olarak Çukurova'da dimdik ayakta duran Şermin ve onun en yakın arkadaşı Füsun, Çukurova'nın nabzını tutuyor. Çıkarları için zaman zaman küçük entrikalar kurmakta da beis görmeyen iki yakın arkadaş en çok da birbirleriyle çekişiyorlar!