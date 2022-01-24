Batuga, Dağ ve Gök'ü birleştirebilecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor'
Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor... Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren Destan 8. yeni bölümüyle Atv'de 25 Ocak Salı akşamı 20.00'de yine çok konuşulacak. Destan'ın 8. bölümünden yayınlanan ikinci fragman heyecanı zirveye taşırken, heyecan dolu yeni bölüm öncesi neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Destan'da bu hafta yaşanacaklar...
24.01.2022 13:47
- Son Güncelleme: 24.01.2022 14:01