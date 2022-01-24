Batuga, Dağ ve Gök'ü birleştirebilecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor'

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.