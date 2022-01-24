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Batuga, Dağ ve Gök'ü birleştirebilecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor'

Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor... Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren Destan 8. yeni bölümüyle Atv'de 25 Ocak Salı akşamı 20.00'de yine çok konuşulacak. Destan'ın 8. bölümünden yayınlanan ikinci fragman heyecanı zirveye taşırken, heyecan dolu yeni bölüm öncesi neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Destan'da bu hafta yaşanacaklar...

24.01.2022 13:47 - Son Güncelleme: 24.01.2022 14:01
Batuga, Dağ ve Gök birleşecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor’

BATUGA, DAĞ VE GÖK BİRLEŞECEK Mİ

Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı heyecanı zirveye taşıdı.

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Batuga, Dağ ve Gök birleşecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor’

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

Batuga, Dağ ve Gök birleşecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor’

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.

Batuga, Dağ ve Gök birleşecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor’

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir.

Batuga, Dağ ve Gök birleşecek mi? Destan 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor’

Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır.

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