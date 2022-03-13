Yalnız Kurt son bölümde Picasso’nun ünlü tablosu Guernica üzerinden mesaj! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran dizideki o sözler efsaneleşecek!

Yalnız Kurt bu hafta da FETÖ'nün gizli kodlarını deşifre etmeye devam etti. Özellikle de şu ünlü 1 Dolar parolasını... Örgüt militanlarına gönderilen 1 Dolar, "sefer görev emri" yerine geçiyordu. Onu alan, yıllardır kendini yetiştiren örgüte borcunu ödemek için görev zamanının geldiğini anlıyordu. Dolarların seri numaraları Fetullah'ı simgeleyen F harfiyle ve 1 rakamıyla başlıyordu. Bunun anlamı da "Sıfır hiçbir şeydir. Siz sıfırsınız ama başına 1 koyarsak on olur, yüz olur, bin olur, milyon olur, trilyon olur. İşte böyle böyle çoğalacağız" şeklinde açıklanıyordu. Allah bu ülkeyi bir daha hainlerin gizli kodlarını çözmek zorunda bırakmasın...