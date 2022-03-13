Yalnız Kurt son bölümde Picasso'nun ünlü tablosu Guernica üzerinden mesaj! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran dizideki o sözler efsaneleşecek!
Yalnız Kurt son bölümde Picasso'nun ünlü tablosu Guernica üzerinden mesaj! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran dizideki o sözler efsaneleşecek... Atv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yalnız Kurt, sadece bir dizi değil, adeta bir belgesel hatta haber bülteni işlevi de görüyor. Her hafta dizinin ortaya çıkardığı gerçekler, aydınlattığı olaylar ve verdiği birbirinden çarpıcı mesajlar seyirciyi derinden etkiliyor. Dizi bu haliyle, ayarlanabilir bir mercek gibi yakın tarihimize ait flu görünen olayların netleşmesini sağlıyor. Yalnız Kurt 7. son bölümde Picasso'nun ünlü tablosu Guernica üzerinden şahane bir barış mesajı verildi.
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ Yalnız Kurt dizisini kaleme aldı. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı... Alman uçakları, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle kasabayı bombaladı. Yerle bir olan Guernica'da yaklaşık 1500 kişi öldü, 3000'den fazla masum sivil de yaralandı. Bunun üzerine ünlü ressam Picasso, bu katliamı bir tabloya dönüştürdü. Dizide Mira karakterinin ağzından konu edilen ise Picasso ile bir Alman general arasında geçen konuşmaydı. General, bir sergide Picasso'ya Guernica tablosu için "Bunu siz mi yaptınız?" diye sordu. Picasso cevap verdi: "Hayır siz yaptınız..." Dizi, "Bugün gözünü kan bürümüş olanlar, Ukrayna'da yeni tablolar boyuyor" demek istiyordu.
Yalnız Kurt bu hafta da FETÖ'nün gizli kodlarını deşifre etmeye devam etti. Özellikle de şu ünlü 1 Dolar parolasını... Örgüt militanlarına gönderilen 1 Dolar, "sefer görev emri" yerine geçiyordu. Onu alan, yıllardır kendini yetiştiren örgüte borcunu ödemek için görev zamanının geldiğini anlıyordu. Dolarların seri numaraları Fetullah'ı simgeleyen F harfiyle ve 1 rakamıyla başlıyordu. Bunun anlamı da "Sıfır hiçbir şeydir. Siz sıfırsınız ama başına 1 koyarsak on olur, yüz olur, bin olur, milyon olur, trilyon olur. İşte böyle böyle çoğalacağız" şeklinde açıklanıyordu. Allah bu ülkeyi bir daha hainlerin gizli kodlarını çözmek zorunda bırakmasın...
ALTAY KAPANA SIKIŞTI
Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizinin yedinci bölümünde neler oldu; Altay Kafkasya'da bir hapishaneydi. Kurtarması gereken adama ait sadece bir numara söylendi kendisine. Altay mahkumların numaralarına bakarak kendisine söylenen numarayı arar. Mira ise uydu görüntüleriyle Altay'ı izlemeye çalıştı.