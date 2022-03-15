Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti fedakarlığına karşılık devraldığını sandığı şirket...
Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti fedakarlığına karşılık devraldığını sandığı şirketle hayatının şokunu yaşadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatl Sert canlı yayınında bugün şaşkına çeviren bir dolandırılma hikayesi ele alındı. 2 çocuk annesi öğretmen Ayten Kahraman'ın ilişkisi 2015 yılında başladı. Sosyal medyadan tanışıp hem gönlünü hem de güvenini kazanan Adem Dolapçı isimli şahıs tarafından dolandırıldığını ifade eden Ayten Kahraman'ın anlattıkları, 'bu kadar da olmaz artık' dedirtti.
DOLAPÇI ADEM'İN MİLYONLUK VURGUNU
Müge Anlı'ya çıkan Ayten Kahraman'ın akla zarar dolandırılma hikayesi! Aşkı gözünü kör etti, fedakarlığına karşılık devraldığını sandığı şirket borç batağında çıktı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugünkü konuklardan biri olan ve dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıkan Ayten Kahraman 47 yaşında ve özel bir kolejde drama eğitmeni olarak çalışıyor.
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün katılan Ayten Kahraman isimli öğretmen milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına ifşa etti.
Ayten Kahraman, 7 yıl önce tanıştığı ve iş insanı olduğunu öğrendiği Adem Dolapçı tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını söyledi.
Kahraman'ın anlatığı bilgilere göre Adem Dolapçı, genç kadının evini ve arabasını da satmasına neden oldu. Ayrıca Adem Dolapçı'nın başka mağdurları olduğu da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.