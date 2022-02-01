Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!
Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 9. yeni bölümü ile bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlayacak. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirecek.
01.02.2022 16:10
- Son Güncelleme: 01.02.2022 16:24
BATUGA KIRÇİÇEK'İN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor!