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Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 9. yeni bölümü ile bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlayacak. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirecek.

01.02.2022 16:10 - Son Güncelleme: 01.02.2022 16:24
Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

BATUGA KIRÇİÇEK'İN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor!

Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

DESTAN 9.BÖLÜM:

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir.

Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır.

Destan 9. yeni bölümde Batuga sırrını öğrenen Kırçiçek’in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya!

İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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