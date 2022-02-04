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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki 'kaçan muska' olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

Müge Anlı'daki 'kaçan muska' olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

Müge Anlı'daki 'kaçan muska' olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi... İsmail Çırakkoca malını ve mülkünü satıp akrabasına vermesi sonucunda 14 sene boyunca yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırdı. Felç geçirten ve yuva yıkan dolandırılma hikayesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı, izleyici büyük bir şaşkınlıkla yaşananları takip etti. Anlı, "Gerçekten çizgi film sahnesi gibi yeteneğim olsa çizeceğim yani. Kaçan muska nedir ya!" diyerek vatandaşların böyle şeylere inanmaması gerektiğinin altını çizdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün (4 Şubat 2022) yaşananlar...

04.02.2022 13:43 - Son Güncelleme: 04.02.2022 13:44
Müge Anlı’daki ’kaçan muska’ olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

KAÇAN MUSKA İLE MİLYONLARCA LİRASINI KAPTIRDI YETMEDİ YUVASI DAĞILDI!

Müge Anlı'daki 'kaçan muska' olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi... İnanç sömürücüsüne inandılar, yuvaları dağıldı. Hiç olmayacak işlere inandılar, milyonlarca liralarını kaptırdılar.

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Müge Anlı’daki ’kaçan muska’ olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

Antalya'da yaşayan İsmail Çırakkoca yıllardır süren dolandırılma mücadelesine çare aramak için Müge Anlı'ya geldi. İnanç sömürüsüne 2 milyon lira kaptıran İsmail Bey'in iddiaları herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı’daki ’kaçan muska’ olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

Dolandırıldığını iddia edilen İsmail Çırakkoca, evinde muska bulduğunu ve çocuklarının psikolojik rahatsızlıklarının ortaya çıktığı ve bu nedenle başka insanlar yardım istemesi sebebiyle eve gelen sahte hocalara ve yeğenine güvenip para verdi.

Müge Anlı’daki ’kaçan muska’ olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi

Kandırıldığını iddia ettiği İsmail Çırakkoca, inancı sömürüldüğü için 14 sene boyunca yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırmış. Muskaları bozma uğruna İsmail Çırakkoca iddia edildiğine göre malını mülkünü satıp evine gelen sahte hocalara para vermiş...

Müge Anlı’daki ’kaçan muska’ olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca’nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi
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