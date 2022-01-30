Kim Milyoner Olmak İster'de İsviçre sorusuna verdiği cevapla milyonlar tanıdı! Sempatik tavırlı Hamide Tanır'ın hayali
ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e 50 yaşındaki Hamide Tanır'ın sempatik tavırları damga vurdu. Sosyal medyada yaklaşık 30 milyon kişi tarafından izlenen Tanır, 50 bin lira ödül kazandı. Tanır, hikayesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir'e anlattı. Kazandığı parayla ne yapmak istediğini açıkladı..
30.01.2022 16:39
- Son Güncelleme: 30.01.2022 16:40
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 21 Ocak'taki yayınına konuk olan yarışmacı Hamide Tanır kendine özgü tarzıyla yarışmaya damga vurdu.