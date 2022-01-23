Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak merak ediliyordu tarih belli oldu! İşte Osman Sınav imzalı Atv’nin yeni dizisinin oyuncuları ve konusu...

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizi, dikkat çekici afişi ve tanıtımlarıyla gündemden düşmüyor. Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak merak ediliyordu tarih belli oldu! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar...