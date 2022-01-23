Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak merak ediliyordu tarih belli oldu! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisinin oyuncuları ve konusu...
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Yalnız Kurt'un 1.bölüm yayın tarihi belli oldu. Osman Sınav imzalı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Fragmanlarıyla büyük bir heyecan yaratan Yalnız Kurt'un konusu ne, oyuncuları kimler soruları kısa bir süre önce yanıt bulurken, tanıtımları da dönmeye başlamıştı. Son olarak yayın tarihi belli olan Yalnız Kurt için geri sayım başladı. İşte Yalnız Kurt'a dair merak edilen tüm detaylar...
Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizi, dikkat çekici afişi ve tanıtımlarıyla gündemden düşmüyor. Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak merak ediliyordu tarih belli oldu! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar...
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.