Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak belli oldu! İşte ilk bölüm tarihi! Osman Sınav imzalı dizinin oyuncuları kimler ve konusu ne?

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt oyuncuları kimler ve konusu ne televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizi, dikkat çekici afişi ve tanıtımlarıyla gündemden düşmüyor.