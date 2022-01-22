Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak belli oldu! İşte ilk bölüm tarihi! Osman Sınav imzalı dizinin oyuncuları kimler ve konusu ne?
Atv ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt için heyecanla bekleyiş son buluyor. Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Yalnız Kurt'un 1.bölüm yayın tarihi belli oldu. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Fragmanlarıyla dahi büyük bir heyecan yaratan Yalnız Kurt'un konusu ne, oyuncuları kimler soruları kısa bir süre önce yanıt bulurken, tanıtımları da dönmeye başlamıştı. Son olarak yayın tarihi belli olan dizi için geri sayım başladı. İşte Yalnız Kurt'a dair merak edilen tüm detaylar...
Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt oyuncuları kimler ve konusu ne televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizi, dikkat çekici afişi ve tanıtımlarıyla gündemden düşmüyor.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.