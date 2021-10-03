Yalnız Kurt dizi kadrosuna bomba isimler! Uzun yıllardır ekranlarda yoktu, yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor!

Hafızalara kazınan ve hala yankıları süren Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'dan yeni bir dizi geliyor ve şimdiden büyük heyecan yarattı. Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarında başlayacak ve oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmelerle sık sık gündem konusu olmayı başarıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olmayan bir oyuncu da bu proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz netleşmese de yankıları sürüyor.