Yalnız Kurt dizi kadrosuna bomba isimler! Uzun yıllardır ekranlarda yoktu, yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor!
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için heyecan dorukta ve kadro netleşmeye başladı. Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'dan izleyicileri ekrana kilitleyecek olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrol oyuncularından biri ise Uzun yıllardır ekranlarda yoktu, yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna eklenen bomba isimlerin kimler olduğu şimden merak edilmeye başlandı. İşte ATV'nin bomba gibi gelecek olan Yalnız Kurt dizisi ile ilgili gelişmeler!
Hafızalara kazınan ve hala yankıları süren Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'dan yeni bir dizi geliyor ve şimdiden büyük heyecan yarattı. Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarında başlayacak ve oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmelerle sık sık gündem konusu olmayı başarıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olmayan bir oyuncu da bu proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız Kurt dizisinin başlayacağı tarih henüz netleşmese de yankıları sürüyor.
Yalnız Kurt dizisinde Davut rolüne usta oyuncu Cihan Ünal hayat verecek. 5 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu yeniden sevenleriyle buluşacak.
CİHAN ÜNAL KİMDİR?
Cihan Ünal, (d. 22 Ocak 1946, Kastamonu) Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.
İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdikten sonra; 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu "Radyo Tiyatrosu" programlarında ve Ankara Radyosu "Arkası Yarın" programlarında çalıştı.
Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği "Öteye Doğru" adlı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.
1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk defa 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan "Şeytan" oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.