Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...
Kanal D'nin Perşembe akşamları sevilerek izlenen dizisinde sular durulmuyor ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Camdaki Kız Hayri en dikkat çeken karakterlerden biri oldu, şimdi kendisinden sonra kitabın hikayesini okuyanlar karısının da kim olduğunu merak etmeye başladı. Camdaki Kız Hayri'nin karısı ile ilgili büyük iddia geldi, Nalan'ın hayatı bir anda değişecek olan, o kişinin rolü canlandıracak isim kim? Bir süredir ekranlarda uzak kalan başarılı ve güzel oyuncu Camdaki Kız ile yeniden mi geliyor?
03.10.2021 12:59
- Son Güncelleme: 03.10.2021 12:59
Geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen ve sezon finalinde Hayri isminin gözüktüğü Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği belli oldu. Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kitabını okuyanlar ya da hayat hikayesini internetten öğrenenler Hayri'nin karısı hakkında bilgileri de merakla araştırır oldu. Peki bu karaktere kim hayat verecek? İddialara göre bomba isim ekranlara geri dönüyor…