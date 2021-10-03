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Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

Kanal D'nin Perşembe akşamları sevilerek izlenen dizisinde sular durulmuyor ve yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Camdaki Kız Hayri en dikkat çeken karakterlerden biri oldu, şimdi kendisinden sonra kitabın hikayesini okuyanlar karısının da kim olduğunu merak etmeye başladı. Camdaki Kız Hayri'nin karısı ile ilgili büyük iddia geldi, Nalan'ın hayatı bir anda değişecek olan, o kişinin rolü canlandıracak isim kim? Bir süredir ekranlarda uzak kalan başarılı ve güzel oyuncu Camdaki Kız ile yeniden mi geliyor?

03.10.2021 12:59 - Son Güncelleme: 03.10.2021 12:59
Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

Geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen ve sezon finalinde Hayri isminin gözüktüğü Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği belli oldu. Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kitabını okuyanlar ya da hayat hikayesini internetten öğrenenler Hayri'nin karısı hakkında bilgileri de merakla araştırır oldu. Peki bu karaktere kim hayat verecek? İddialara göre bomba isim ekranlara geri dönüyor…

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Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

Kulislerden gelen son bilgilerde birkaç kişinin isminin geçtiği söylenirken son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat veren Beren Saat'in Türkan karakteri için isminin geçtiği iddia edildi.

Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

CAMDAKİ KIZ TÜRKAN KİMDİR?

Fakir ve cahil bir köylü olan Hayri'nin Nalan'a aşık olması sonrasında kendini aşk adamı olarak ilan etmesi bütün gidişatı değiştiriyor.

Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

Günün birinde Nalan'ı zorlu yaşadığı hayatın içerisinde çekerek psikiyatriste götürmesi ve burada Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söylemesi O'nun dünyasını başına yıkıyor.

Camdaki Kız Hayri’nin karısı ile ilgili büyük iddia! Nalan’ın hayatı bir anda değişecek! O rolü canlandıracak isim...

Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapan Hayri'ye aşık olan Nalan aslında her şeyden habersizdir. Hem sevgiye hem de ilgiye oldukça aç olan Nalan da Hayri'nin sözleri sonrasında dayanamayarak ondan etkilenmeye başlar.

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