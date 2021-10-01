Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız
Azade ile Ayşe karşı karşıya! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 13. bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Her seferinde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanında Azade ile Ayşe'nin karşı karşıya geldiği sahne dikkat çekti. Azade'ye karşı güçlü bir duruş sergileyen Ayşe'nin "Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız" sözleri ise izleyici mest etti. İşte Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı...
01.10.2021 16:02
- Son Güncelleme: 01.10.2021 17:33
Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Ayşe ile Azade'nin arasında geçen diyalog damga vurdu.
Öte yandan Kalp Yarası 13. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 13. bölümde neler yaşanmıştı? İşte detaylar...
KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.
Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır.