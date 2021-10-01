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Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 13. bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Her seferinde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanında Azade ile Ayşe'nin karşı karşıya geldiği sahne dikkat çekti. Azade'ye karşı güçlü bir duruş sergileyen Ayşe'nin "Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız" sözleri ise izleyici mest etti. İşte Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı...

01.10.2021 16:02 - Son Güncelleme: 01.10.2021 17:33
Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Ayşe ile Azade'nin arasında geçen diyalog damga vurdu.

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Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Öte yandan Kalp Yarası 13. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 13. bölümde neler yaşanmıştı? İşte detaylar...

Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer.

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır.

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez.

Azade ile Ayşe karşı karşıya! Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Benim Ferit’e olan aşkımı satın alamazsınız

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

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