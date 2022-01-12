Yalnız Kurt bomba oyuncu kadrosu ile gümbür gümbür geliyor! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak...
Yalnız Kurt bomba oyuncu kadrosu ile gümbür gümbür geliyor! Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak... Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt tanıtım videoları ile heyecanı arttırdı. Başrolü Cihan Ünal'ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor... Atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
12.01.2022 11:51
- Son Güncelleme: 12.01.2022 12:02
TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK...
Yalnız Kurt bomba oyuncu kadrosu ile gümbür gümbür geliyor!
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım sürerken, yayınlanan son fragman ise heyecanı daha da artırdı. Belli ki dizi başladıktan sonra mafya, derin devlet ve kripto ilişkiler üzerine çokça kafa yoracağız.
Senaryo ve yapımın Osman Sınav gibi ülkemizde bu türün yaratıcısı olan tecrübeli bir isimden çıkması, diziyle ilgili umut ve beklentileri artırıyor.
Kurtlar Vadisi ile Türk dizi tarihinde adeta milat yerine geçen yeni bir kulvarı inşa eden Osman Sınav'ı iyi tanırım. Yakın tarih ve Türk kültürü üzerine son derece bilgilidir.