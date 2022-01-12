Müge Anlı çileden çıktı çifte cinayetin ardından çarpık ilişkiler ifşa olmuştu: 'Birbirinizin karısını çalmışsınız keçisini çalmış çok mu'
Müge Anlı son bölümde çileden çıktı! Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodular herkesi şaşkına çevirdi, stüdyoda ise gergin anlar yaşandı. Tüm taraflar bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yer aldı. Müge Anlı duydukları karşısında dayanamadı ve "Birbirinizin karısını çalmışsınız keçisini çalmışsınız çok mu size!" diyerek bir kez daha tepkisini gösterdi. İşte Muğla'nın Fethiye ilçesinde cinayete kurban giden Hatice Paslı ve Cahit Paslı'nın ölümü ile ortaya çıkan şok gerçekler...
BİRBİRİNİZİN KARISINI ÇALMIŞSINIZ KEÇİSİNİ ÇALMIŞ ÇOK MU SİZE!"
Müge Anlı son bölümde (12 Ocak 2022) çileden çıktı! Çifte cinayetin ardından çarpık ilişkiler ifşa olmuştu...
KUZENİNİN KARISINA GÖZ DİKMİŞ!
Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı! Çarpık ilişkiler ifşa oldu, herkes şokta!
CİNAYETİN NEDENİ AŞK DEDİKOLARI MI?
Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.
Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.
2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.