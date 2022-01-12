Müge Anlı çileden çıktı çifte cinayetin ardından çarpık ilişkiler ifşa olmuştu: ’Birbirinizin karısını çalmışsınız keçisini çalmış çok mu’

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.