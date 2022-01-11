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Haberler Televizyon Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı, izleyicinin kafası karıştı! Kimin kiminle olduğu belli olmaya olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşiyor. Fethiye cinayeti olarak bilinen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Hatice Paslı ve Cahit Paslı cinayetinde ifşa olan çarpık ilişkiler başta ünlü sunucu olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Kafa karıştıran ilişki zinciri nedeni ile Fethiye'deki çifte cinayetin fail ya da failleri çözülemiyor.

11.01.2022 12:11 - Son Güncelleme: 11.01.2022 12:39
Müge Anlı’nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

KUZENİNİN KARISINA GÖZ DİKMİŞ!

Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı! Çarpık ilişkiler ifşa oldu, herkes şokta!

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Müge Anlı’nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

CİNAYETİN NEDENİ AŞK DEDİKOLARI MI?

Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Müge Anlı’nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

Müge Anlı’nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.

Müge Anlı’nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...

CİNAYETLERİN ARDINDAN YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu.İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var.

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