Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı çarpık ilişkiler ifşa oldu! İzleyici şokta kuzeninin karısıyla...
Müge Anlı'nın Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodularla ağzı açık kaldı, izleyicinin kafası karıştı! Kimin kiminle olduğu belli olmaya olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşiyor. Fethiye cinayeti olarak bilinen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Hatice Paslı ve Cahit Paslı cinayetinde ifşa olan çarpık ilişkiler başta ünlü sunucu olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Kafa karıştıran ilişki zinciri nedeni ile Fethiye'deki çifte cinayetin fail ya da failleri çözülemiyor.
11.01.2022 12:11
- Son Güncelleme: 11.01.2022 12:39
CİNAYETİN NEDENİ AŞK DEDİKOLARI MI?
Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.
2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.
CİNAYETLERİN ARDINDAN YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu.İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var.