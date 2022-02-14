Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! İlk soruda elendi 'Çok basitti vuruldum' dedi
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk soruda elendi. Elenmesinin ardından söylediği 'Çok basitti vuruldum' sözü herkesi şaşırttı. İşte ilk soruda elenen yarışmacının o anları...
14.02.2022 01:40
- Son Güncelleme: 14.02.2022 01:40
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şoke eden bir olay yaşandı.