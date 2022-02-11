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Haberler Televizyon Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisi yalnızca konusu ve oyuncu kadrosu ile değil dizide geçen sözlerle de dikkat çekiyor. Efsaneleşecek replikleri ile gündeme gelen Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı, "Tek bir kurt yeter bana" sözü ile heyecanı zirveye taşıdı. Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürme hikayesinde kullanılan illüstrasyonlarla anlatılan hikayede av başlıyor...

11.02.2022 11:43 - Son Güncelleme: 11.02.2022 11:51
Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

AV BAŞLIYOR!

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

YALNIZ KURT 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır.

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar.

Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!

Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır.

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