Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!
Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisi yalnızca konusu ve oyuncu kadrosu ile değil dizide geçen sözlerle de dikkat çekiyor. Efsaneleşecek replikleri ile gündeme gelen Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı, "Tek bir kurt yeter bana" sözü ile heyecanı zirveye taşıdı. Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürme hikayesinde kullanılan illüstrasyonlarla anlatılan hikayede av başlıyor...
11.02.2022 11:43
- Son Güncelleme: 11.02.2022 11:51
AV BAŞLIYOR!
Yalnız Kurt 3. yeni bölümde av başlıyor! Altay, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecek, o sözler geceye damga vuracak!
Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın