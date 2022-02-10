Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında şok kısmet açma, yuva kurtarma iddiaları! "İç çamaşırını..."

"BUNLARIN BAŞI ŞEFİKA"

"Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Şefika bizi Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadına yönlendirdi. " dedi.