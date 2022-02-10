Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında şok kısmet açma, yuva kurtarma iddiaları! "İç çamaşırını..."
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Atv Müge Anlı canlı yayınına tek tek bağlanan mağdurlar milyonları ekran başına kilitledi. Gönül Taşan ve annesi hakkında ortaya atılan iddialar akılalır gibi değil... Her şey İsmail Çırakkoca'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkması ile başladı, yayına kısa sürede sayısız ihbar yağdı. İddialara göğüs geremeyen 'dolandırıcı' Gönül, stüdyoda bulunan kiracılarını ve çocuklarını da alıp yayını terk etti. "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadın, sanırım annesi dediniz, o da vardı. Şefika bizi onlara yönlendirdi." dedi.
10.02.2022 11:58
- Son Güncelleme: 10.02.2022 12:11
"KARDEŞİMİN İÇ ÇAMAŞIRINI İSTEDİLER..."
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında şoke eden kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma iddiaları!
'Kaçan muska' olarak hafızalara kazınan olayla ilgili adı geçen Gönül Taşan, iddialara göğüs geremedi ve stüdyoyu terk etti.
"BUNLARIN BAŞI ŞEFİKA"
"Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Şefika bizi Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadına yönlendirdi. " dedi.