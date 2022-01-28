Yalnız Kurt 1. bölümüyle bugün Atv'de! FETÖ ipliğini pazara çıkaracak 15 Temmuz'un perde arkasını aydınlatacak! İşte oyuncu kadrosu
Yalnız Kurt bugün Atv'de! FETÖ ipliğini pazara çıkaracak, 15 Temmuz'un perde arkasını aydınlatacak! Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı, yapımcılığını ise Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' için büyük gün geldi çattı. Atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, bu akşam saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindiği ve bu süreçte neler yaşandığını Yalnız Kurt ortaya koyacak. İşte heyecanla beklenen Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu ve dizi hakkında merak edilen her şey...
YALNIZ KURT 1. BÖLÜMÜYLE BUGÜN ATV'DE!
FETÖ ipliğini pazara çıkaracak 15 Temmuz'un perde arkasını aydınlatacak! ATV ekranlarında bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Yalnız Kurt. Türkiye'de yaşanan olayları, cinayetleri ve darbeleri anlatacak olan Osman Sınav imzalı dizi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
50'LERDEN BUGÜNE
1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.
YALNIZ KURT OYUNCULARI
CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)
Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.