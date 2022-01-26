Yalnız Kurt 1. bölüm yeni fragman yayınlandı işte nefes kesen sahneler! Cihan Ünali Hasan Denizyaran, Damla Colbay...
Geri sayım başladı! Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un 1. bölüm yeni fragmanı nefes kesen sahneleriyle dikkat çekti. Dövüş eğitimleri alan başrol oyuncusu Hasan Denizyaran, rolu ve merakla beklenen dizi hakkında ilk kez konuştu. Osman Sınav imzası taşıyan Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak Cuma günü 1. bölümü ile Atv ekranlarında başlıyor. İşte Yalnız Kurt oyuncu kadrosu...
26.01.2022 09:59
- Son Güncelleme: 26.01.2022 09:59
Yalnız Kurt yayın tarihine günler kaldı! İşte Osman Sınav imzalı Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un konusu, oyuncuları ve dikkat çeken tanıtımı...
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.