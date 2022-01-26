Müge Anlı'ya Nihat Büyüksu ihbarı yağdı! "Çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından mağdurlar sıraya girdi

Nihat, önce Hatice Çakır'a 200 Bin TL değerinde bir ev göstermiş ve o evde anlaşmaya varılmış. Bu arada ortada tabii sözleşme yok. Hatice Çakır, belli bir miktar elden para vermiş. Daha sonra Nihat, evin tapusunu isteyen Hatice Çakır'a o evin satıldığını, bodrum katta 120 Bin TL'lik bir ev olduğunu söylemiş.