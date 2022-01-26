Müge Anlı'ya Nihat Büyüksu ihbarı yağdı! "Çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından mağdurlar sıraya girdi
Müge Anlı'ya Nihat Büyüksu ihbarı yağdı! "Çay içirerek aşık etti, sonra da dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mağdurlar sıraya girdi. Atv canlı yayınına katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, kendisinden 28 yaş küçük emlakçının çay içirerek kendisine samimi davranışlar sergilediğini ve aşık ettiğini, ardından da tüm birikimini ev almak için ona verdiğini söyledi. İddialarını devam ettiren Hatice Çakır'ın emlakçı Nihat Büyüksu hakkında iddiaları milyonları şoke etti. Aynı emlakçı ve çok sayıda mağdur Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Emlakçı hakkında, "Bana cinsel tacizde bulundu, beni kandırdı" diyen Hatice Çakır bakın neler anlattı...
MÜGE ANLI'YA NİHAT BÜYÜKSU İHBARI YAĞDI!
"Çay içirerek aşık etti, dolandırıldım" diyen Hatice Çakır'ın ardından mağdurlar sıraya girdi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, dolandırıcı olduğu ileri sürülen Nihat Büyüksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.
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2016 yılında emekli maaşından biriktirdiği ve pazarda kıyafet satarak kazandığı parasıyla Esenyurt'ta yatırım amaçlı ev almak için Nihat Büyüksu'nun emlak dükkanına girmiş.
Nihat, önce Hatice Çakır'a 200 Bin TL değerinde bir ev göstermiş ve o evde anlaşmaya varılmış. Bu arada ortada tabii sözleşme yok. Hatice Çakır, belli bir miktar elden para vermiş. Daha sonra Nihat, evin tapusunu isteyen Hatice Çakır'a o evin satıldığını, bodrum katta 120 Bin TL'lik bir ev olduğunu söylemiş.