Müge Anlı'da 'çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' dedi herkes şoke oldu! Hatice Çakır ve kendisinden 28 yaş küçük emlakçı...
Müge Anlı'da 'çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' dedi herkes şoke oldu! Hatice Çakır ve kendisinden 28 yaş küçük emlakçı Müge Anlı canlı yayınında sözleri ile milyonları ekran başına kilitledi. 2016 yılında kendisinden 28 yaş küçük Nihat adında bir emlakçı ile tanıştığını ve ardından o kişiye tüm birikimini kaptırdığını ileri süren 60 yaşındaki Hatice Çakır, Müge Anlı canlı yayınında iddialarıyla dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan emlakçı Nihat, "Bu kadın bana takıntılı, ona dava açacağım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Bu sırada Müge Anlı ihbar hattına aynı şahısla ilgili bir başka dolandırıcılık iddiası da gecikmedi.
Müge Anlı'da 'çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' dedi herkes şoke oldu! Hatice Çakır ve kendisinden 28 yaş küçük emlakçı sevgilisi Atv canlı yayınında birbirine girdi.
Hatice Çakır, 2016 yılında biraz birikmiş parası ile yatırım amaçlı ev almaya karar verdiğini, Nihat adında emlakçı ile tanıştığını, sözleşme yapılmadığını, içine kurt düştüğünü, 200.000 TL'ye aldığını, emlakçıya gittiğinde o evin satıldığın söylediğini, başka bahçe katı ev vereyim sana dediğini ama notere falan götürmediğini söyledi.
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Nihat Bey mahkemede çok senetleri olduğunu, hala almak için uğraştıklarını, zaten Hatice Hanım'ın sadece 2 ay ödeme yapabildiğini, her şeyin mahkemede sunulduğunu, Hatice Hanım'a 'git senedi al' dediğini, almadığını, olayların farklı boyuta gittiğini belirtti.
"Beni kendine çay içirerek kendine aşık etti sonra da dolandırdı' diyen Hatice Çakır ile emkalçı Nihat'ın sözleri Müge Anlı ve izleyicileri şoke etti.