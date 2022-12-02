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Haberler Televizyon Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları o dizilerde rol almış! Bez Bebek Joker detayı şaşırttı! Seyran ve Suna'ya kök söktüren Kazım Ağa...

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları o dizilerde rol almış! Bez Bebek Joker detayı şaşırttı! Seyran ve Suna'ya kök söktüren Kazım Ağa...

Yalı Çapkını'nda kızları Suna ve Seyran'a kök söktüren Kazım Ağa gerçekte bakın kimmiş! Diren Polatoğulları'nn Bez Bebek'te oynadığını zannedenler yanıldı. 'Bilesinnnn' repliği ile sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncunun rol aldığı diziler magazine damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları hakkında merak edilenler....

02.12.2022 19:05 - Son Güncelleme: 02.12.2022 19:05
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları o dizide rol almış! Bez Bebek Joker bakın kim çıktı! Seyran ve Suna’ya kök söktüren Kazım Ağa...

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları şimdilerde canlandırdığı karakterle çok konuşuluyor. 41 yaşındaki oyuncunun Yalı Çapkını'ndan önce rol aldığı diziler merak edildi. Bez Bebek dizisi detayı özellikle yoğun ilgi gördü. Peki Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hangi dizilerde rol aldı?

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları o dizide rol almış! Bez Bebek Joker bakın kim çıktı! Seyran ve Suna’ya kök söktüren Kazım Ağa...

Diren Polatoğulları; Kurtlar Vadisi Pusu, Şevkat Yerimdar, Karadayı, Bir Aile Hikayesi, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi fenomen yapımlarda rol adı.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları o dizide rol almış! Bez Bebek Joker bakın kim çıktı! Seyran ve Suna’ya kök söktüren Kazım Ağa...

Dönemin çok sevilen dizilerinde rol alan Diren Polatoğulları şimdilerde Yalı Çapkını'nda Kazım karakterine hayat veriyor.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları o dizide rol almış! Bez Bebek Joker bakın kim çıktı! Seyran ve Suna’ya kök söktüren Kazım Ağa...

Sezonun sevilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nda Suna ve Seyran'ın babasını canlandıran oyuncu Diren Polatoğulları'nın rol aldığı dizilere birlikte göz gezdirelim...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları o dizide rol almış! Bez Bebek Joker bakın kim çıktı! Seyran ve Suna’ya kök söktüren Kazım Ağa...

12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, aslen Tuncelili değil, Diyarbakırlıdır.

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