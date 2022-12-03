Vav TV İzle
Haberler Televizyon Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

ATV ekranlarının soluksuz izlenen yapımlarından Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor... Her hafta reytingleri altüst eden yapım kısa sürede ilgi gördü. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam sezona da oldukça iddialı başladı. Aksiyon dolu dizi kadrosuna usta oyuncu Engin Benli dahil oluyor.

03.12.2022 12:00 - Son Güncelleme: 03.12.2022 12:00
Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncu transferleriyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

Dizinin yapım şirketi Güzel Adamlar Medya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli ile el sıkıştı.

Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

ENGİN BENLİ, TATAVLALI KARAKTERİYLE GELİYOR

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Engin Benli sürprizi.

Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

TATAVLALI BİLEĞİYLE DEĞİL AKLIYLA SUÇ İŞLİYOR

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.

Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek.

Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.

SON DAKİKA