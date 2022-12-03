Ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna usta oyuncu dahil oluyor! İşte o sürpriz isim
ATV ekranlarının soluksuz izlenen yapımlarından Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor... Her hafta reytingleri altüst eden yapım kısa sürede ilgi gördü. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam sezona da oldukça iddialı başladı. Aksiyon dolu dizi kadrosuna usta oyuncu Engin Benli dahil oluyor.
03.12.2022 12:00 - Son Güncelleme: 03.12.2022 12:00
Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncu transferleriyle gündeme geldi.
Dizinin yapım şirketi Güzel Adamlar Medya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli ile el sıkıştı.
ENGİN BENLİ, TATAVLALI KARAKTERİYLE GELİYOR
Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Engin Benli sürprizi.
TATAVLALI BİLEĞİYLE DEĞİL AKLIYLA SUÇ İŞLİYOR
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu.