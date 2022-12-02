Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova akıllara durgunluk verdi: "Karıma Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı daha pantolonumu bile giyemeden..."
Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova ağızları açık bıraktı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Müge Anlı'ya katılan Şahin Yüksekova, eşinin kendisini terk ettiğini anlattı. "Karıma Eminönü'ndeyim dedim Emine'deyim anladı. Gece yarısı evden kaçtı" diyen gözüyaşlı adam sözleriyle başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova ile eşi Ayşe Yüksekova'nın bir garip ayrılık hikayesi...
02.12.2022 14:11 - Son Güncelleme: 02.12.2022 14:21
"KARIMA EMİNÖNÜ'NDEYİM DEDİM, EMİNE'DEYİM ANLADI"
Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova akıllara durgunluk verdi.
2 çocuk 7 torun sahibi Ayşe Yüksekova'nın kayıp olduğunu söyleyen eşi Şahin Yüksekova, gözyaşları içerisinde Müge Anlı'nın programına başvurdu.
'BU SAATE KADAR EMİNE İLE NE İŞİN VAR?'
73 yaşındaki Şahin bey, ''Bakkalda kıza beni arattı. Kıza Eminönü'ndeyim dedim. Ama eşim yanlış anlamış. Kulakları az duyuyor. O günde cihazını takmamış. Eminönün'de lafını Emine'deyim anlamış. Eve geldiğimde bana 'Emine ile ne işin var bu saate kadar?' dedi. Ama ben Eminönü'ne malzeme almaya gittim. Emine diye biri bile yok. Ben pantolonumu giyene kadar gece yarısı kaçıp gitti."