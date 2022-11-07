Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Aile için yeni kurallar koyuldu'
Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. yeni bölümünde aile için yeni kurallar koyulacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. bölümünde yaşanacaklar...
07.11.2022 14:45 - Son Güncelleme: 07.11.2022 14:45
'AİLE İÇİN YENİ KURALLAR KOYULDU'
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanları yayınlandı.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI - VİDEO