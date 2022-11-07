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Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: 'Aile için yeni kurallar koyuldu'

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. yeni bölümünde aile için yeni kurallar koyulacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. bölümünde yaşanacaklar...

07.11.2022 14:45 - Son Güncelleme: 07.11.2022 14:45
Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

'AİLE İÇİN YENİ KURALLAR KOYULDU'

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanları yayınlandı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI - VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler.

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler.

Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar. Şamil, Suna için bir uçurtma yapar.

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