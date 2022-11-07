Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm 2. fragmanı: ’Aile için yeni kurallar koyuldu’

8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.