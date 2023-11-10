Müge Anlı'yı güldüren olay! Hoca bana okudu üfledi ona aşık oldum! Kocam sıfır kilometreydi

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Sevgilisinin kendisini üfürükçüye götürdüğünü anlatan Hediye Mısırcı, "Hoca bana okudu üfledi. Sonra ben Hayri'ye daha çok bağlandım. Her yere onunla gidip her şeyi onunla yapıyordum. 7 ay birlikte yaşadık. 3 ayı hep birlikteydik. Ayak tırnaklarına kadar kesiyordum. Banyosunu yaptırıyordum. Ben o dönem sevdiğim ve güvendiğim için o paraları ona verdim" ifadelerini kullandı.