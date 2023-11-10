Müge Anlı'yı güldüren olay! Hoca bana okudu üfledi ona aşık oldum! Kocam sıfır kilometreydi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Hediye Mısırcı kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Sevgilisinin kendisini üfürükçüye götürdüğünü anlatan Hediye Mısırcı, "Hoca bana okudu üfledi. Sonra ben Hayri'ye daha çok bağlandım" diyerek hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Mısırcı'nın sözleri Müge Anlı ve stüdyodakileri zaman zaman güldürdü. İşte detaylar...
Müge Anlı'nın 10 Kasım tarihli bölümünde ilginç bir olay yaşandı.Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Hediye Mısırcı, eşiyle sorun yaşadığı duygusal boşluk döneminde Hayri isimli birine binlerce euro para kaptırdığını iddia etti. Mısırcı, durumu kocamla aramıza şeytan girdi diyerek anlattı.
Sevgilisinin kendisini üfürükçüye götürdüğünü anlatan Hediye Mısırcı, "Hoca bana okudu üfledi. Sonra ben Hayri'ye daha çok bağlandım. Her yere onunla gidip her şeyi onunla yapıyordum. 7 ay birlikte yaşadık. 3 ayı hep birlikteydik. Ayak tırnaklarına kadar kesiyordum. Banyosunu yaptırıyordum. Ben o dönem sevdiğim ve güvendiğim için o paraları ona verdim" ifadelerini kullandı.
İlişkisini noktalamak istediğinde kendisini uygunsuz görünlüleriyle tehdit edip şantaj yaptığını iddia eden Hediye'nin tek isteği 12 bin eurosunu geri almak.