Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit ihanete uğradı

Yalı Çapkını 35. bölüm yayınlandı. Gözler şimdi 36. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Son bölümde Ferit ve Seyran kaçmaya hazırlanıyordu. Ferit giderken Halis Ağa'dan helallik istedi. Ancak Halis Ağa Ferit'e yüz çevirdi. Odasında gizli gizli ağlayan Halis Ağa'nın yeni bölümde ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı...