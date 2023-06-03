Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit ihanete uğradı
Fenomen dizi Yalı Çapkını, heyecanla beklenen 36. bölümüyle sezon finaline doğru ilerliyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi, izleyicileriyle buluştuğu her bölümde büyük ilgi görmekte ve merakla takip edilmektedir. Yalı Çapkını'nın 36. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla araştırılmaktadır. Ancak, yapımcılar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı konusunda da net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, 36. bölümün 9 Haziran tarihinde yayınlanacağı ve sezon finaliyle bir süreliğine ekranlara veda edeceği bilinmektedir. Yalı Çapkını hayranları, dizinin resmi kanallarını takip ederek yeni bölüm fragmanının yayınlanma tarihini ve diğer güncel bilgileri öğrenebilirler.
Yalı Çapkını 35. bölüm yayınlandı. Gözler şimdi 36. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Son bölümde Ferit ve Seyran kaçmaya hazırlanıyordu. Ferit giderken Halis Ağa'dan helallik istedi. Ancak Halis Ağa Ferit'e yüz çevirdi. Odasında gizli gizli ağlayan Halis Ağa'nın yeni bölümde ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı...
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer verilecektir.
2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen Yalı Çapkını'nın son bölümünün konusu ise şöyle;
Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur.