Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor..."
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam 33'ncü bölümüyle de ekranda fırtınalar estirecek. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 33.BÖLÜM
Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.
Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır.
Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.
Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar. Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur.