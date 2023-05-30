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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor..."

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam 33'ncü bölümüyle de ekranda fırtınalar estirecek. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

30.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:54
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 33.BÖLÜM

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor...

Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor...

Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor...

Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar. Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor...

Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır.

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