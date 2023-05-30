Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde Cezayir düşmanıyla karşı karşıya! “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor..."

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 33.BÖLÜM

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.