Aşklarını herkesten gizliyorlar meğer Beril Pozam’la aynı dizidelermiş... Yalı Çapkını’nda Seyran’ın ablası Suna’nın sevgilisi öyle bir isim çıktı ki gören şaştı kaldı!

Yalı Çapkını dizisi kısa sürede büyük bir çıkışa imza attı ve izleyici kitlesi günden güne artışa geçti. Diziyi sıkı bir şekilde takip edenler karakterlerin gerçek hayatını da merak ediyor. Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası rolünde olan Beril Pozam'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Hatta bir dönem birlikte aynı dizide rol aldılar. Masumlar Apartmanı'nın yıldız oyuncusuyla birlikte aşk yaşayan güzel oyuncunun hayatı ve sevgilisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde...