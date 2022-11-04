"En az 50 kilo gitmiş..." Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi'nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

Tesadüfen Kurtlar Vadisinin kadrosuna katılan Erkan Ufak, Güllü karakteriyle büyük ilgi çekmişti. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Güllüyü canlandıran Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şoka uğrattı. 11 sezon süren Kurtlar Vadisi dizisinin ardından yeni projelerde yer almayan Ufak ortalıktan bir anda kayboldu. Türkiye'den taşınan ve evlenen oyuncunun ne yaptığı oldukça merak ediliyordu. İşte merakla takip edilen Erkan Ufak'ın son hali ve mesleği...