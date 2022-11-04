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"En az 50 kilo gitmiş..." Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi'nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

Kurtlar Vadisi 2000'li yıllarda yayınlanmaya başlamıştı. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Türkiye'de dizi sektörüne damga vuran Kurtlar Vadisi, hâlâ adından söz ettiriyor. Büyük bir oyuncu kadrosuyla oynama şansını bulan ve o dönem aranan isimlerden olan Erhan Ufak şimdilerde çok farklı işlerle ilgileniyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Güllüyü canlandıran Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şoka uğrattı. 11 sezon süren Kurtlar Vadisi dizisinin ardından yeni projelerde yer almayan Ufak ortalıktan bir anda kayboldu. Türkiye'den taşınan ve evlenen oyuncunun ne yaptığı oldukça merak ediliyordu. İşte merakla takip edilen Erkan Ufak'ın son hali ve mesleği...

takvim.com.tr
04.11.2022 11:28 - Son Güncelleme: 04.11.2022 11:28
En az 50 kilo gitmiş... Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi’nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

Tesadüfen Kurtlar Vadisinin kadrosuna katılan Erkan Ufak, Güllü karakteriyle büyük ilgi çekmişti. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Güllüyü canlandıran Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şoka uğrattı. 11 sezon süren Kurtlar Vadisi dizisinin ardından yeni projelerde yer almayan Ufak ortalıktan bir anda kayboldu. Türkiye'den taşınan ve evlenen oyuncunun ne yaptığı oldukça merak ediliyordu. İşte merakla takip edilen Erkan Ufak'ın son hali ve mesleği...

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En az 50 kilo gitmiş... Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi’nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

Kendisinin 55 kilo verdiğini ve Azerbaycana taşındığını belirten ufak şimdilerde birçok farklı işle ilgileniyor.

En az 50 kilo gitmiş... Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi’nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

43 yaşındaki oyuncu 2015'de Süreyya Kul ile dünya evine girdi. Mutlu bir evliliği ve 2 çocuğu var.

En az 50 kilo gitmiş... Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi’nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

Ufak eşi ile beraber kendi isimlerini taşıyan gayrimenkul firmasında güzel işler yapmaya devam ediyor.

En az 50 kilo gitmiş... Son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kurtlar Vadisi’nin Güllüsü Erkan Ufak mesleğiyle şoke etti!

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Güşah Saraçoğlu

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