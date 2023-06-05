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Haberler Televizyon Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler...

05.06.2023 02:05 - Son Güncelleme: 05.06.2023 02:29
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

400 bin TL'lik soruya kadar gelmeyi başaran genç yarışmacıyı Kenan İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

Öte yandan İlyas Sezer 400 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı alarak, 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi

SORU: "Cihanşümul" ne demektir?
A) Evrensel
B) Uluslararası
C) Dünya dışı
D) Gösterişli

CEVAP: EVRENSEL (A)

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