Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu! İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde genç yarışmacı İlyas Sezer geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü dolu sözler...
05.06.2023 02:05 - Son Güncelleme: 05.06.2023 02:29
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Öte yandan İlyas Sezer 400 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı alarak, 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.