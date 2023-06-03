Gülseren Budayıcıoğlu’nun ’Hikayesi gerçek’ dediği dizide Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise... Yalı Çapkını’nda büyük final ifşa oldu!

Yalı Çapkını sezon finaline doğru koşuyor. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizide Pelin son bölümde resmen intihihar ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' demişti. Büyük final ifşa oldu! Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise...