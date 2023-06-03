Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hikayesi gerçek' dediği dizide Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise... Yalı Çapkını'nda büyük final ifşa oldu!
Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ilgi ve beğeni toplamıştır. Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarmıştır. Ancak, son günlerde ortaya çıkan yeni gelişmeler, Yalı Çapkını dizisinin finaliyle ilgili heyecanı doruğa çıkarmıştır. İzleyiciler sosyal medyada dizinin final sahneleriyle ilgili konuşmalar yaparak büyük bir merak içerisine girmiştir.
03.06.2023 11:44 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:44
Yalı Çapkını sezon finaline doğru koşuyor. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizide Pelin son bölümde resmen intihihar ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' demişti. Büyük final ifşa oldu! Pelin intihar ediyor! Hattuç hala ise...
PELİN İNTİHAR EDİYOR
Yalı Çapkını'nın 35. bölümünde ise Pelin intihar edecek ancak ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.