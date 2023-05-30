Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ''Namus meselesi başka mesele'' Seyran ölüyor! YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Son olarak yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümü büyük bir heyecanla izlendi. Dizinin takipçileri ise hemen bir sonraki bölüm olan 35. bölüme odaklandı. Bu noktada, internet arama motorlarında "Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular gündeme geldi. Seyran ve Ferit'in yatak odası sahnesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Pelin'in bu anlara şahit olması, izleyicileri şoke etti. Peki, 35. bölümde neler olacak?
Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, heyecan dolu hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanarak izleyicilere sunuluyor. Son bölümde yaşanan özel sahnelerle adından söz ettiren dizi, seyircileri finale doğru taşıyor. Bu nedenle, 34. bölümü izleyenler tarafından merakla araştırılan soru ise Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve 35. bölümde neler olacağıdır.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Fragmana ''Namus meselesi başka mesele, babası olarak temizlemek senin boynunun borcu'' sözleri damga vurdu. Fragmanı izleyenler sosyal medyada ''Seyran ölüyor'' yorumu yaptı.