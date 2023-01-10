Yalı Çapkını 17. bölümü | Seyran başkasıyla birlikte oluyor! Ferit’in başını duvarlara vurduğu diziye yeni oyuncu! İzleyiciden ilk tepki! ’Hoş geldin’

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı geldi. Başrollerini Afra Saraoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm heyecanla beklenirken fragman sosyal medyayı salladı. Özellikle diziye son haftalarda katılan yeni oyuncular dikkat çekiyor. Mine Tugay'dan sonra bu hafta yeni bir oyuncu daha diziye dahil oldu. Peki Yalı Çapkını 17. bölümde neler olacak? Gelin birlikte bakalım...