Yalı Çapkını 17. bölümü | Seyran başkasıyla birlikte oluyor! Ferit'in başını duvarlara vurduğu diziye yeni oyuncu! İzleyiciden ilk tepki! 'Hoş geldin'
Yalı Çapkını 17. bölüm 1. fragmanı yayımlandı. Son bölümde Ferit babası ile yengesinin yakınlaşmasına şahit olmuştu. Travmayı atlatamayan Ferit'e Seyran destek oluyor. Ancak Ferit Seyran'ı gözyaşlarına boğuyor. 17. bölüm fragmanına, ''Senin soyadın Korhan olmasa Defne'nin de Efe'nin de umrunda olmazsın.'' sözleri damga vurdu. Duyduklarını sindiremeyen Seyran soluğu önce babasının sonra da Defne'nin yanında aldı. Öte yandan diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. İşte o gizemli oyuncu ve Yalı Çapkını 17. bölümde yaşanacaklar...
10.01.2023 09:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:29
Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı geldi. Başrollerini Afra Saraoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm heyecanla beklenirken fragman sosyal medyayı salladı. Özellikle diziye son haftalarda katılan yeni oyuncular dikkat çekiyor. Mine Tugay'dan sonra bu hafta yeni bir oyuncu daha diziye dahil oldu. Peki Yalı Çapkını 17. bölümde neler olacak? Gelin birlikte bakalım...
YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.