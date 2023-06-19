Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Üvey Anne de gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Üvey Anne kimin hayatını anlatıyor? Finali nasıl bitiyor?

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.