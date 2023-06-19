Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Üvey Anne de gerçek hikaye çıktı! Taze dizi Üvey Anne kimin hayatını anlatıyor? Finali nasıl bitiyor?
ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle 19 Haziran 2023 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin gibi oyuncular yer alıyor. Üvey Anne dizisi hem oyuncu kadrosu ile hikayesiyle şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Üvey Anne de gerçek hikaye çıktı! Peki Üvey Anne gerçekte kimin hikayesi, kimin hayatını anlatıyor? Üvey Anne dizisi finali nasıl bitiyor? İşte detaylar...
Üvey Anne dizisinin gerçekte kimin hayatı olduğu, finalinin nasıl bittiği merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Üvey Anne 1. bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20:00'da izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın yazdığı dizi alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikayesini konu ediniyor. Peki Taze dizi Üvey Anne kimin hayatını anlatıyor? Finali nasıl bitiyor? İşte merak edilenler...
ONN Medya imzalı, yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği Üvey Anne dizisi gerçek bir hikayeden esinlendi. Ancak henüz kimin hayatı olduğu ve finali hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.
ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM KONUSU
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.
Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.