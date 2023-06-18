Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV'nin yepyeni bir dizisi daha bu akşam izleyici ile buluşacak. Başrollerini Emre Bey ile Buse Meral'in üstlendiği Vermem Seni Ellere, 20.00'da ilk kez izleyicilerin beğenisine sunulacak.