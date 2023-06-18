Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...
Kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Peki yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen Vermem Seni Ellere dizisinin 1. bölümünden ipuçları...
18.06.2023 12:29 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:42
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV'nin yepyeni bir dizisi daha bu akşam izleyici ile buluşacak. Başrollerini Emre Bey ile Buse Meral'in üstlendiği Vermem Seni Ellere, 20.00'da ilk kez izleyicilerin beğenisine sunulacak.