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Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

Kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Peki yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen Vermem Seni Ellere dizisinin 1. bölümünden ipuçları...

takvim.com.tr
18.06.2023 12:29 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:42
Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV'nin yepyeni bir dizisi daha bu akşam izleyici ile buluşacak. Başrollerini Emre Bey ile Buse Meral'in üstlendiği Vermem Seni Ellere, 20.00'da ilk kez izleyicilerin beğenisine sunulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş...

Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir.

Vermem Seni Ellere bu akşam ilk bölümüyle ATV’de! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi başlıyor...

Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.

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