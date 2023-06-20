Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine jet hızında yardım! Para anında hesaba geçti
Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine ATV canlı yayınında jet hızında yardım geldi. 15 sezondur hafta içi her gün ATV ekranlarında sayısı eve konuk olarak reyting rekoları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru adım adım gidiyor. Son haftada Müge Anlı'ya çıkan genç çift iddialarıyla herkesi şoke etti. Zor günler geçiren çift Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğarken bir yardımseverden gelen mesaj Caner ve Gökçe Bilgehan'ın içine su serpti.
PARA ANINDA HESABA GEÇTİ
Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine jet hızında yardım geldi.
Çiçeği burnunda evli çift Gökçe ve Caner Bilgehan... Caner Bilgehan sevgilisi Gökçe'yi ailesinden istemeye gittiği akşam yaşadığı problemlerden sonra çift kaçarak evleniyor. Gökçe Hanım kaçtıktan sonra annesi de erkek arkadaşına kaçtığını ileri sürüyor. Deniz Öztürk isimli şahısa kaçan anne iddiaya göre kızını ve damadını dolandırmakla suçlanıyor.
Kocasıyla kaçarak evlenen Gökçe Bilgehan, kaçtığı sevgilisi ile birlikte 180 bin lirasını aldığını öne sürdüğü annesiyle yüzleşmek istediğini belirtti.
Müge Anlı, Gökçe'nin annesi ve sevgilisine ulaştığını belirtti. Ancak önceki gün Deniz Öztürk isimli şahısın silahlı kavgaya karıştığı için gözaltında olduğunu belirtti.