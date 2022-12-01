Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Sen ne anlarsın ki mutluluktan, acı lazım sana'' sözleri damga vurdu. Ferit ile Seyran'ın birliktelikleri tam herkesi mutlu edecekken yine işler karıştı. Yusuf Seyran'ı elde etmek için öyle işlere karıştı ki Ferit ne yapacağını şaşırdı. İşte 11. bölümden ipuçları...