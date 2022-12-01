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Seyran ve Ferit'in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını 11. bölümüyle 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 20:00'da Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm merakla beklenirken 2. fragman da paylaşıldı. Peki 11. bölümde neler olacak? İşte yanıtı...

01.12.2022 11:48 - Son Güncelleme: 01.12.2022 11:48
Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Sen ne anlarsın ki mutluluktan, acı lazım sana'' sözleri damga vurdu. Ferit ile Seyran'ın birliktelikleri tam herkesi mutlu edecekken yine işler karıştı. Yusuf Seyran'ı elde etmek için öyle işlere karıştı ki Ferit ne yapacağını şaşırdı. İşte 11. bölümden ipuçları...

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Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 10. bölümüyle reyting rekoru kırmıştı. Son bölümde Kazım Ağa Seyran ve Suna'nın peşine düşmüştü.

Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Suna'nın evden kaçışı Kazım Ağa'yı çıldırtırken siniriniz Seyran'dan çıkarttı. Seyran'ın odasına dalan Kazım Ağa 'Suna nerde?' diye sorup daha sonra öfkeden deliye dönerek yatağına üzerine çıktı. Seyran'ı boğarken Suna kardeşinin imdadına yetişti.

Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Kazım Ağa'yı yere deviren Suna daha sonra tekrar kaçtı. Ancak bu kez kendi evine döndü. Ferit bu yaşananlara üzülerek soluğu dedesinin yanında aldı.

Seyran ve Ferit’in aşkı bitti! Osmanlı tokadı Korhan yalısını inletti! Gerçek hikayede... YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Halis Ağa da durumu öğrenince Suna'yı kendi himayesi altına almaya karar verdi. Kazım Ağa'nın da izniyle Suna artık Korhan yalısında kalmaya başlayacak.

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