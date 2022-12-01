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Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıklarını görünce: "Taksim’de sallandıracaksın

Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği görüntü sonraso çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıkları tüyler ürpertti. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında dehşet veren bir olay ele alındı. Müge Anlı, baba Cumali Örücü'nün videosunu izledikten sonra "Bu tip adamların bir tanesini Taksim'de sallandıracaksın" dedi.

01.12.2022 15:46 - Son Güncelleme: 01.12.2022 15:58
Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü’nün çocuğuna yaptıklarını görünce: Taksim’de sallandıracaksın

"TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN

Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıklarını görünce çileden çıkan Müge Anlı o anlara tepkisiz kalmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü’nün çocuğuna yaptıklarını görünce: Taksim’de sallandıracaksın

3 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI, ŞİDDET UYGULADI

Müge Anlı'nın son bölümünde ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Programa başvuran 25 yaşındaki Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını iddia etti.

Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü’nün çocuğuna yaptıklarını görünce: Taksim’de sallandıracaksın

İddialar bununla sınırlı değildi... Derya Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söyledi.

Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü’nün çocuğuna yaptıklarını görünce: Taksim’de sallandıracaksın

İDDİALARI REDDETTİ

Canlı yayına bağlanan Cumali Örücü, görüntülere rağmen iddiaları reddetti.

Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü’nün çocuğuna yaptıklarını görünce: Taksim’de sallandıracaksın

"OĞLUM ALTINA İŞEDİ"

Derya Örücü, eşinin 6 yaşındaki çocuğunu ahıra kitlediğini söyleyip "Oğlum altına işedi" dedi.

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