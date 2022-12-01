Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıklarını görünce: "Taksim’de sallandıracaksın
Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği görüntü sonraso çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıkları tüyler ürpertti. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında dehşet veren bir olay ele alındı. Müge Anlı, baba Cumali Örücü'nün videosunu izledikten sonra "Bu tip adamların bir tanesini Taksim'de sallandıracaksın" dedi.
01.12.2022 15:46 - Son Güncelleme: 01.12.2022 15:58
"TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN
Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıklarını görünce çileden çıkan Müge Anlı o anlara tepkisiz kalmadı.
3 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI, ŞİDDET UYGULADI
Müge Anlı'nın son bölümünde ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Programa başvuran 25 yaşındaki Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını iddia etti.
İddialar bununla sınırlı değildi... Derya Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söyledi.
"OĞLUM ALTINA İŞEDİ"
Derya Örücü, eşinin 6 yaşındaki çocuğunu ahıra kitlediğini söyleyip "Oğlum altına işedi" dedi.