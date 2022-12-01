Müge Anlı Derya Örücü ile izlediği videoyla çılgına döndü! Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptıklarını görünce: "Taksim’de sallandıracaksın

3 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI, ŞİDDET UYGULADI

Müge Anlı'nın son bölümünde ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Programa başvuran 25 yaşındaki Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını iddia etti.