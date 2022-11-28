Müge Anlı'da son dakika itirafı! Erdal Sakız cinayetinde aynı aileden üç kişi tutuklandı itiraflar geldi katil Ersin Koç: "Sevgilisi yüzünden..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Erdal Sakız cinayetinde aynı aileden üç kişi tutuklandı itiraflar geldi. Katil Ersin Koç Müge Anlı mikrofonuna itirafta bulundu. Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelmişti. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi. Kaybolan Erdal Sakız'ı (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç sonunda cinayeti itiraf etti. İşte aynı aileden 3 kişinin tutuklandığı Müge Anlı'daki Erdal Sakız cinayetinde son dakika gelişmeleri ve itirafları...
28.11.2022 10:36 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:18
KATİL ERSİN KOÇ'TAN CİNAYET İTİRAFI!
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Erdal Sakız cinayetinde aynı aileden üç kişi tutuklandı itiraflar geldi.
ERSİN KOÇ CİNAYETİ MÜGE ANLI MİKROFONLARINA İTİRAF ETTİ
KABUSU GERÇEK OLDU
Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.
İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.